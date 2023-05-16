Depremzedelerin konutları hızla tamamlanıyor! İşte Başkan Erdoğan'ın sözü! Yeni yuvaları bitmek üzere

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem afetinden sonra; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle kalıcı deprem konutları ve köy evlerinin inşa çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 kalıcı deprem konutu yapılacak. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. Toplamda 124 bin 352 konutun ve 160 bin 588 köy evi ile 5 bin 173 ahırın ihale süreci tamamlandı." ifadelerine yer verildi.