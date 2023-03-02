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Depremzede çiftçiler işbaşı yaptı! Deprem bölgesinde tarlalarda mesai

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 10:41
Yüzyılın yıkımına rağmen doğa afet dinlemiyor. Bunu en iyi bilen de çiftçiler. Yaşadıkları felaketin ardından çoğu tarlalarına döndü. Yüreklerindeki hüzne rağmen toprağı işlemeye başladı. Dudaklarından dökülen kelimelerse çok anlamlı. Her şeye rağmen hayat devam ediyor.
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