Depremzede çiftçiler işbaşı yaptı! Deprem bölgesinde tarlalarda mesai

Yüzyılın yıkımına rağmen doğa afet dinlemiyor. Bunu en iyi bilen de çiftçiler. Yaşadıkları felaketin ardından çoğu tarlalarına döndü. Yüreklerindeki hüzne rağmen toprağı işlemeye başladı. Dudaklarından dökülen kelimelerse çok anlamlı. Her şeye rağmen hayat devam ediyor.

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