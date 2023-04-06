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Depremzede çadırda Zeydan batakta! Afet bölgesinde oturup batak oynayan CHP'li Zeydan Karalar'dan kahkahalar...

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Giriş: 06.04.2023 23:56
Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde binlerce vatandaş hayatını kaybederken binlerce binada da büyük yıkımlar yaşandı. Devlet tüm gücüyle bölgede yaraları sarmak için çaba harcarken CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar afet bölgesinde kahkahalar atıp batak oynadı. Karalar'ın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekerken, oyun oynadığı esnada dilini dışarı çıkarması da gündem oldu. İşte detaylar...
Depremzede çadırda Zeydan batakta
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