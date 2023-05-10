Depremin vurduğu Van 1 yılda küllerinden doğdu! Devlet seferber oldu

23 Ekim 2011'de Türkiye bir kez daha deprem gerçeği ile Van'da yüzleşti. 25 saniye boyunca 6,7 büyüklüğünde sallanan doğunun incisi Van 604 canını toprağa verdi. Vatandaşını Van'da da yalnız bırakmadı devlet, depremin ilk anından itibaren insanının canını kurtarmak yaralarını sarmak için sahadaydı. Başkan Erdoğan liderliğinde 1 yıl gibi kısa bir sürede Van enkaz yığınlarından yeniden doğdu.

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