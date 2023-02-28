Depreme karşı eşyalar nasıl yerleştirilmeli? Depremde hayat kurtarabilecek tedbirler

Depremler ve ardından yaşanan enkaz süreci evlerdeki eşya düzenini de bir kez daha gündeme getirdi. Peki evdeki eşyalar nasıl yerleştirilmeli? Eşyalar seçilirken nelere dikkat edilmeli? Depreme dair ne gibi önlemler alınmalı? Uzman isim A Haber’de cevapladı.

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