Depremde Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Mor Petrus Mor Pavlus Süryani Ortodoks Kilisesi’nin kimi bölümleri yıkıldı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi görevlisi Tuma Akyüz anlattı. “Ülkemize, şehrimize ve tüm insanlarımıza geçmiş olsun” diyen Tuma Akyüz, “Kilisemiz depremden dolayı zarar gördü. Bunun için çok üzgünüz. Dışarından bakıldığında ayakta duruyor gibi görünüyor ama çok büyük bir sarsıntı yaşamış durumda. Duvarlar patlamış vaziyette doğu cephesi çok kötü yıkıldı.” ifadelerini kullandı.

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