20 Şubat 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Depremde Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştu
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Mor Petrus Mor Pavlus Süryani Ortodoks Kilisesi’nin kimi bölümleri yıkıldı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi görevlisi Tuma Akyüz anlattı. “Ülkemize, şehrimize ve tüm insanlarımıza geçmiş olsun” diyen Tuma Akyüz, “Kilisemiz depremden dolayı zarar gördü. Bunun için çok üzgünüz. Dışarından bakıldığında ayakta duruyor gibi görünüyor ama çok büyük bir sarsıntı yaşamış durumda. Duvarlar patlamış vaziyette doğu cephesi çok kötü yıkıldı.” ifadelerini kullandı.