Depremde iki çocuğunu kurtaran Hanım Korkut o anları A Haber'e anlattı!

Geçtiğimiz cuma akşamı saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Devlet hızlı bir şekilde deprem bölgesinde vatandaşın yaralarını sararken Sivrice merkezli deprem Malatya'nın Doğanyol ilçesini etkiledi ve yıkıma yol açtı. Şiddetli deprem bu bölgede 4 kişinin ölümüne açtı. Malatya'da Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi'nde depreme evde yakalananlardan biri de Hanım Korkut oldu. Hanım Korkut deprem anında çocukları arasında kaldı ama zor durumda tüm çocuklarını kurtarmayı başardı. Hanım Korkut, "Deprem anında çocuklarla evde televizyon seyrediyorduk. Bir sarsıntı olmaya başladı. Büyük kızım diğer odaya geçmeye çalıştı. Ben de diğer iki kızımı aldım. Bu sırada topraklar ve taşlar dökülmeye başladı. Kızların ikisinin üzerine kapandım. Çocuklara bir şey olmasın diye mücadele ettim. Bu sırada büyük kızım diğer odada kaldı. İki kızım kollarımın altında. Evlat bu hangisini seçebilirsin?" ifadelerini kullandı. İşte depremin soğuk yüzünü yaşayan Hanım Korkut ve iki çocuğunun depremde yaşadıkları ve tüm detaylar...