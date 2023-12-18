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Deprem uzmanlarından A Haber'de kritik açıklamalar

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Giriş: 18.12.2023 01:17
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova, Çınarcık olarak kaydedilen deprem saat 23.53'de kaydedildi. Öte yandan korkutan deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Peki, bu deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem Uzmanı Aydın Büyük Saraç ve Süha Özden A Haber'de kritik açıklamalarda bulundu.
Deprem uzmanlarından A Haber’de kritik açıklamalar
Deprem uzmanlarından A Haber'de kritik açıklamalar
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Büyük İstanbul depremini tetikler mi?
Büyük İstanbul depremini tetikler mi?
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