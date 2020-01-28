Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy: Manisa depremi yeni deprem fırtınasının başlangıcı olabilir

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e bağlandı. Manisa'daki depremi değerlendiren Ersoy çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ersoy, 1 haftadır bölgede devam eden depremlerin ardından bu kez gerçekleşen sarsıntının aynı faizon üzerinde ancak daha Kuzey'de gerçekleştiğini belirtti. 4,8 şiddetindeki depremin bir artıçı deprem olmadığını düşündüğünü belirten deprem uzmanı Ersoy, "1Yeni bir dizinin başlangıcı olabileceğini düşünmeden edemiyorum" dedi.

Manisa'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremin ardından A Haber'e bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu. Deprem uzmanı Ersoy, "Aynı faizon üzerindeki depremlerin en kuzeyinde gerçekleşti. Kuzey'e mi taşınıyor? diye düşündürttü" açıklamasında bulundu.

"ENERJİSİNİ BOŞALTTI"

Manisa bölgesindeki sarsıntıları fay hattı üzerindeki enerjiyi boşalttığını beliten Ersoy, "Geçen haftadan beri benzer yerde aynı faizon üzerinde bir aktivite vardı. En büyük deprem ise 5,4'dü. Ardından yüzlerce deprem meydana geldi. Bunların önemli olanları da 4'ten büyük olanlarıydı. Daha büyük deprem olmadan enerjisinin boşalacağını düşünmüştüm. Nitekim o bölgede bir haftadır olan depremler enerjiyi daha büyüğü gelmeden aldı." ifadeleirni kullandı.

DEPREMLER KUZEY'E Mİ TAŞINIYOR?

Önemli açıklamalarda bulunan Ersoy, "Şimdiki deprem normal depremlerin Kuzey'inde meydana geldi. Bu da, geçen haftaki deprem aktivitesi Kuzey'e mi taşınıyor? sorusunu aklıma getiriyor. Güney'de bir rahatlama var gibi. Aynı faizonun Kuzey'inde hiç deprem olmuyordu. Şimdi bu olan deprem en Kuzey'de. Kuzey'e mi taşınıyor? diye düşündürttü. Bundan sonraki artçıların nereye kayacağını gözleyeceğiz. 4,8'in belki de artçı olamayacağını düşünüyorum. Yeni bir dizinin başlangıcı olabileceğini düşünmeden edemiyorum" şeklinde konuştu.