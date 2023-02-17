17 Şubat 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Deprem tarımı da vurdu! Tarım alanlarının yüzde 16'sı bölgede
Asrın deprem felaketi bölge ekonomisine de ağır darbe vurdu. Tarım alanlarının yüzde 16'sı 10 ilde. İhracatındın 5'te 1'i de bu 10 ilden gerçekleştiriyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hande Bayraktar Adıyaman'dan aktardı. Bölge A Haber drone kamerası ile görüntülendi.