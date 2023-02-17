Deprem tarımı da vurdu! Tarım alanlarının yüzde 16'sı bölgede

Asrın deprem felaketi bölge ekonomisine de ağır darbe vurdu. Tarım alanlarının yüzde 16'sı 10 ilde. İhracatındın 5'te 1'i de bu 10 ilden gerçekleştiriyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hande Bayraktar Adıyaman'dan aktardı. Bölge A Haber drone kamerası ile görüntülendi.

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