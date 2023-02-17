17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deprem tarımı da vurdu! Tarım alanlarının yüzde 16'sı bölgede

Deprem tarımı da vurdu! Tarım alanlarının yüzde 16'sı bölgede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2023 16:23
Asrın deprem felaketi bölge ekonomisine de ağır darbe vurdu. Tarım alanlarının yüzde 16'sı 10 ilde. İhracatındın 5'te 1'i de bu 10 ilden gerçekleştiriyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hande Bayraktar Adıyaman'dan aktardı. Bölge A Haber drone kamerası ile görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem tarımı da vurdu
Deprem tarımı da vurdu
Hatay’da Karasu Çayı taştı
Hatay’da Karasu Çayı taştı
Provokatif paylaşıma 21 tutuklama
Provokatif paylaşıma 21 tutuklama
Demir ağlar bölge için seferber
Demir ağlar bölge için seferber
YÖK Başkanından flaş açıklamalar
YÖK Başkanından flaş açıklamalar
Malatya’da konteyner kent kuruluyor
Malatya'da konteyner kent kuruluyor
Provokasyona halktan tokat gibi yanıt
Provokasyona halktan tokat gibi yanıt
Geçici barınma alanı yapılıyor
Geçici barınma alanı yapılıyor
Kayaları yerinden söktü
Kayaları yerinden söktü
Trabzon’da futbol dünyası tek yürek
Trabzon'da futbol dünyası tek yürek
Nusret’ten deprem bölgesine bağış!
Nusret'ten deprem bölgesine bağış!
Gören inanamadı: Meslek hayatımda ilk kez...
Gören inanamadı: Meslek hayatımda ilk kez...
Daha Fazla Video Göster