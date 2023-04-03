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Deprem nedeniyle online eğitime geçilen üniversitelerde eğitim başlıyor

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 09:04
Güncelleme:03.04.2023 09:04
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem nedeniyle online eğitime geçilen üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor. Öğrencilerde devam şartı aranmayacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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