Deprem korkusu eski dairelere talebi düşürdü! Fay hattına yakın ilçelerden göç

İstanbul'da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı. Deprem endişesiyle hem kiralık hem de satılık eski binalar 2 aydır boş. Fiyatlar da yüzde 10 oranında düştü.

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