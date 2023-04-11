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Deprem korkusu eski dairelere talebi düşürdü! Fay hattına yakın ilçelerden göç

A Haber
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Giriş: 11.04.2023 09:51
İstanbul'da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı. Deprem endişesiyle hem kiralık hem de satılık eski binalar 2 aydır boş. Fiyatlar da yüzde 10 oranında düştü.
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