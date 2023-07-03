Deprem konutlarında ilk teslimat ekimde! Yapılaşmada 4 kırmızı çizgi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konutların ilk etabının teslimlerinin ekim, kasım ve aralık ayı gibi yapılacağını söyledi. Depremden etkilenen 11 kentin il ve ilçe belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelen Bakan Haseki; fay hattı, sıvılaşma yaşanan alan ve dere yataklarına yapı yasağı geleceğini açıkladı.

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