Deprem konutları yükseliyor! Adana'da konutlar ne zaman teslim edilecek?

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana'da deprem konutlarının yapımı sürüyor. Projenin ilk etabında 3200 konut yapılacak. Adana'da ocak ayında bin konut teslim edilecek. Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daire yapılıyor. Konutların son durumunu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu anlattı.

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