Deprem bölgesindeki okullarda uzman ekiplerle hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzman ekibi okullarda hasar tespit çalışması yapıyor. Okullar eğitime hazırlanıyor. 1 Mart'ta Kilis, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'de eğitim başlıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Milli Eğitim İş Güvenliği Uzmanı ve Elektrik Öğretmeni Murat Çapık değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN