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Deprem bölgesindeki okullarda uzman ekiplerle hasar tespit çalışmaları yapılıyor

A Haber
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Giriş: 24.02.2023 11:58
Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzman ekibi okullarda hasar tespit çalışması yapıyor. Okullar eğitime hazırlanıyor. 1 Mart'ta Kilis, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'de eğitim başlıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Milli Eğitim İş Güvenliği Uzmanı ve Elektrik Öğretmeni Murat Çapık değerlendirdi.
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