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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2023 12:41
Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlanılacak.
Sadece İP’in değil CHP tabanı da reaksiyon verir
"Sadece İP'in değil CHP tabanı da reaksiyon verir"
Adıyaman’da Üsküdar Obası kuruluyor!
Adıyaman'da "Üsküdar Obası" kuruluyor!
129 bin aileye taşınma yardımı
"129 bin aileye taşınma yardımı"
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Kaya Apartmanı’nın hali şaşırtıyor
NATO’da kritik toplantı bugün!
NATO'da kritik toplantı bugün!
Mega projeler depreme dayanıklı mı?
Mega projeler depreme dayanıklı mı?
Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor!
Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor!
AK Parti’de aday adaylığı başvuruları başlıyor
AK Parti’de aday adaylığı başvuruları başlıyor
Gözler NATO karargahında
Gözler NATO karargahında
Ulaştırma bakanlığı tam kadro deprem bölgesinde
Ulaştırma bakanlığı tam kadro deprem bölgesinde
Gemide bin 500 depremzede barınacak
Gemide bin 500 depremzede barınacak
HDP’nin sözlü savunması ertelendi
HDP’nin sözlü savunması ertelendi
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