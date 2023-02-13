13 Şubat 2023, Pazartesi
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Deprem bölgesinde skandal tezahürat: "Vuralım Suriyeliyi Hatay'da vuralım Afgan'ı Kahramanmaraş'ta"
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası yaşananları fırsat bilen bazı şer odakları manipülasyonlarla vatandaşları kışkırtmaya başladı. "Afganlar, enkazdan çıkan cenazelerin kollarını kesip altınlarını çalıyor" yalanı sonrası, bölgede yer alan ve Beşiktaşlı oldukları belirtilen bir taraftar grubu da "Vuralım Suriyeliyi Hatay’da, vuralım Afganı Kahramanmaraş’ta" sloganları attı. Skandal ifadeler sosyal medyada gündem oldu.