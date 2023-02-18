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Deprem bölgesinde koordinasyon nasıl sağlanıyor?

A Haber
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Giriş: 18.02.2023 11:27
Deprem bölgesinde yardımların koordinasyonu ve planlanması nasıl yapılıyor? Gönderilen yardımların planlanmasında nelere dikkat ediliyor?  Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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