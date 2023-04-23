Deprem bölgesinde 23 Nisan! Çocuklar için özel etkinlikler yapılıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda deprem bölgesindeki çocuklar için özel etkinlikler düzenleniyor. Adıyaman’da bulunan A Haber muhabiri Murat Onur, o noktadaki çocukların coşkusunu ekrana taşıdı. İşte tüm detaylar…

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