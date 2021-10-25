Denizli’de sağlık heykeli tartışması! Tepki çeken objelerin kaldırılması isteniyor?

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sağlık çalışanlarının pandemi dönemindeki mücadelesini temsilen CHP’li belediye tarafından yapılan tematik sağlık parkındaki heykeller tartışmaların odağı oldu. Vatandaşlar objelerin kaldırılmasını istiyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN