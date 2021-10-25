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Denizli’de sağlık heykeli tartışması! Tepki çeken objelerin kaldırılması isteniyor?

A Haber
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Giriş: 25.10.2021 11:59
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sağlık çalışanlarının pandemi dönemindeki mücadelesini temsilen CHP’li belediye tarafından yapılan tematik sağlık parkındaki heykeller tartışmaların odağı oldu. Vatandaşlar objelerin kaldırılmasını istiyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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