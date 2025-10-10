10 Ekim 2025, Cuma

Denizkurdu-1 2025 tatbikatı! A Haber TCG Anadolu gemisinde
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 11:37
Denizkurdu-1/2025 tatbikatı Antalya açıklarında devam ediyor. TCG Anadolu gemisi tatbikata öncülük ediyor. İHA ve SİHA’larımız gemiden kalkarak atışlar gerçekleştirdi. O noktadan detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.
