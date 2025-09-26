26 Eylül 2025, Cuma

Deniz operasyonunda 210 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 26.09.2025 08:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarında JİHA destekli deniz operasyonu ile 210 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.
