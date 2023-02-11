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Deniz Baykal vefat etti! Ölüm haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu | Deniz Baykal kimdir? Kaç yaşındaydı?

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Giriş: 11.02.2023 08:37
Son dakika haberi... CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal 84 yaşında vefat etti. Baykal'ın vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
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