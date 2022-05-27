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Demokrasiye ilk darbe: 27 Mayıs 1960! Celal Bayar'ın torunu A Haber’de

A Haber
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Giriş: 27.05.2022 15:03
Bundan tam 62 yıl önce. 27 Mayıs 1960'ta Türkiye Cumhuriyeti darbeyle tanıştı. Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs darbesine giden süreyi dönemin Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar'ın torunu Akile Gürsoy anlattı.
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