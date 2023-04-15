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Demirtaş ve Yüksekdağ’a müebbet hapis istemi! 6-8 Ekim olayları davasında mütalaa açıklandı

A Haber
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Giriş: 15.04.2023 15:40
6-8 Ekim olaylarına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin de Demirtaş'ın 6 kez müebbet hapsi talep edildi. İşte detaylar…
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