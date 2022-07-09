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"Demir Yumruk" operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 09.07.2022 15:49
"Demir Yumruk" operasyonu kapsamındaki soruşturmada teknik takibe alınan şüphelilerin telefonda senetler için "Kur'an" şifresini kullandığı, zanlılardan bazılarının soy isimlerini değiştirip yeni isimleriyle paravan şirketler kurdukları ortaya çıktı.
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