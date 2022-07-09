09 Temmuz 2022, Cumartesi
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"Demir Yumruk" operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
"Demir Yumruk" operasyonu kapsamındaki soruşturmada teknik takibe alınan şüphelilerin telefonda senetler için "Kur'an" şifresini kullandığı, zanlılardan bazılarının soy isimlerini değiştirip yeni isimleriyle paravan şirketler kurdukları ortaya çıktı.