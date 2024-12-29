DEM Parti'den "İmralı" açıklaması! Ne anlama geliyor? A Haber'de değerlendirdiler: Kandil köşeye sıkıştı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası DEM Parti İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. Görüşme sonrasında açıklama gelirken PKK'nın lağvedilmesine ilişkin teröristbaşı Öcalan'ın 'Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.' dediği kaydedildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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