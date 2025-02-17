DEM Parti İmralı Heyeti Erbil’de! Gözler silah bırakma çağrısında

DEM Parti İmralı Heyeti, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Irak'a gitti. KDP Genel Başkanı Mesud Barzani ile görüşen heyet, PKK terör örgütü elebaşı Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu. DEM Parti İmralı Heyeti bugün kimlerle görüşecek? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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