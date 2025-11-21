21 Kasım 2025, Cuma
DEM Parti adına imralı'ya gidecek o isim! Doğan: Barışın gelmesinden yanayız
DEM Parti, olası İmralı ziyareti için görevlendireceği ismi belirledi. Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit görevlendirildi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, komisyon üye sayısında artış olması durumunda tüm partilerde olduğu gibi yeni isimlerin de belirleneceğini açıkladı.