DEM Parti adına imralı'ya gidecek o isim! Doğan: Barışın gelmesinden yanayız
DEM Parti adına imralı’ya gidecek o isim! Doğan: Barışın gelmesinden yanayız

DEM Parti adına imralı'ya gidecek o isim! Doğan: Barışın gelmesinden yanayız

Giriş: 21.11.2025 08:49
DEM Parti, olası İmralı ziyareti için görevlendireceği ismi belirledi. Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit görevlendirildi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, komisyon üye sayısında artış olması durumunda tüm partilerde olduğu gibi yeni isimlerin de belirleneceğini açıkladı.
