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DEM Parti adaylarını açıkladı! Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni Başkan adayı olarak gösterildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 18:50
Yerel seçimlere geri sayım sürerken DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adaylarını açıkladı.
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