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DEM kutlamasında terör sloganı! Terörist başı Öcalan posteri açtılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 08:55
DEM Parti'nin İstanbul Yenikapı'da düzenlediği Nevruz kutlamasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın posteri açıldı terör örgütü propagandası yapıldı. Olaylara ilişkin 2'si hakkında arama kararı olan 75 zanlı gözaltına aldı.
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