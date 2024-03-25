DEM İstanbul adayı Meral Danış Beştaş ortalıkta yok! İmamoğlu'ndan DEM'e Kürtçe şarkılı teminatı

Kent uzlaşı adı altında PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile el sıkışan CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da ortaklarına yaranmak için her yola başvuruyor. Son olarak Kürtçe seçim şarkısı yaptıran İmamoğlu, DEM'e "İstanbul ekmeğiniz hem de nimetiniz" şeklinde teminat verdi.

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