DEM Heyeti 2. İmralı ziyaretine hazırlanıyor! Yeni süreçle ilgili olumlu ve yapıcı mesajlar

DEM Parti'nin İmralı Heyeti siyasi partilerin ardından eski Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile de bir araya geldi ve görüşmeler tamamlandı. Heyet Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacak. Ardından İmralı'ya ikinci ziyaret gerçekleşecek. İşte yeni haftada DEM heyetinin yol haritası…

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