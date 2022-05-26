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Değişmeyen CHP! Darbe zihniyetiyle başa CHP’nin açtığı derin yaralar hiç unutulmadı

A Haber
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Giriş: 26.05.2022 10:39
Güncelleme:26.05.2022 10:57
Atatürk partisi, kurucu parti, ilkeler partisi ve bir dönemin tek partisi CHP. Atatürk’ten sonra CHP’nin lideri olan İsmet İnönü izlediği politikalarla Türkiye’nin siyasi tarihinin en tartışılan ismi oldu. Arapça ezan yasağı, Boraltan faciası ve Varlık Vergisi gibi aradan geçen onca zamana rağmen hala unutulmadı. CHP’nin milletin hafızasında açtığı yaralar aradan geçen zaman taze kaldı. Millet idam edilen Adnan Menderes’in acısını ve CHP’nin politikalarını hiç aklından çıkarmadı. Tarihi süreçte darbelerle başa gelen CHP sandıktan zaferle çıkıp milletin takdirini kazanamadı. Son dönemlerde ise Türkiye’nin düşmanlarıyla birlikte yol almaya terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yol yürümeye başladı. İşte geçmişten günümüze değişmeyen CHP’nin kodları…
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