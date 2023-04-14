Defne Hastanesi için geri sayım! 24 Mart'ta temeli atılan hastane 60 gün içinde hizmete girecek

24 Mart'ta temeli atılan Hatay'ın Defne ilçesindeki hastane inşaatında çalışma hız kesmeden devam ediyor. Peki hastane ne zaman hizmete başlayacak? Çalışmalar hangi aşamada? Ayrıntılar A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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