Defne Devlet Hastanesi’nde sona doğru! 10 Mayıs'ta açılacak

Defne Devlet Hastanesi inşaatı tam gaz sürüyor. 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi açılış için gün sayıyor. 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane ile hizmet verecek. Hastane 12 Mayıs'ta hizmete girecek. Bölgeden bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durum aktardı.

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