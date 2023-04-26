26 Nisan 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Defne Devlet Hastanesi’nde sona doğru! 10 Mayıs'ta açılacak
Defne Devlet Hastanesi inşaatı tam gaz sürüyor. 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi açılış için gün sayıyor. 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane ile hizmet verecek. Hastane 12 Mayıs'ta hizmete girecek. Bölgeden bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durum aktardı.