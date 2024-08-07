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Defense News Top 100 listesi açıklandı! Türkiye’den 5 şirket listede

Defense News Top 100 listesi açıklandı! Türkiye’den 5 şirket listede

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 10:55
Türk Savunma Sanayii firmaları, Defense News Top 100 2024 Listesi'nde yükselişe geçti. Defence News, dünyanın en büyük 100 savunma şirketini sıraladı. Türkiye'den 5 şirket dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girdi.
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