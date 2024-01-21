Dedesi Rim’ine kavuştu! İsrail önce torunu sonra dedeyi katletti

İsrail'in saldırısında ölen 3 yaşındaki torununun gözlerinin içini öperek vedalaşan Halid Nebhan'ı hatırlarsınız. Ölen torununun son kez saçlarını taramış ve yüzünü temizlemişti. O görüntüler kısa sürede dünya çapında yankı uyandırmıştı. Filistinli dede Halid Nebhan da torununun ardından şehit oldu. Dede ve torunundan geriye artık sadece güzel anılarının yer aldığı videolar kaldı.

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