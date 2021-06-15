15 Haziran 2021, Salı
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DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu yakalandı! Kasım Güler MİT’in nokta operasyonuyla Suriye’de yakalandı
Kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler, MİT’in Suriye’deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. "Ebu Usame el Türki' kod adlı teröristin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ'a 2014'te katıldığı tespit edilen Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı.