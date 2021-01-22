Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infaz timine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterirken öldürülen teröristlerin ailelerine "kefele" adı altında para dağıttıkları öğrenildi. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infaz timine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterirken öldürülen teröristlerin ailelerine "kefele" adı altında para dağıttıkları öğrenildi. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Başbuğ, "Bu yapılan operasyon çok anlamlı. Çünkü Bağdat'taki olayı da birlikte okursak birileri DEAŞ'ı tekrar hareketlendirmenin gayreti içerisinde." dedi.