16 Ekim 2024, Çarşamba
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Daron Acemoğlu'na Sevan Nişanyan'dan eleştiri yağmuru
Geçtiğimiz günlerde kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Daron Acemoğlu soydaşı olan Sevan Nişanyan tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Acemoğlu'nun kitabında kapitalizm üzerine yer alan ifadelerin baştan aşağıya yanlış olduğunu vurgulayan Nişanyan "Manyak bunlar ya! Kapitalizmi kapitalizm haline getiren puştların hukukla ne alakası var?'' diyerek Acemoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.