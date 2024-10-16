16 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Daron Acemoğlu'na Sevan Nişanyan'dan eleştiri yağmuru

Daron Acemoğlu'na Sevan Nişanyan'dan eleştiri yağmuru

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2024 16:50
Güncelleme:16.10.2024 16:51
Geçtiğimiz günlerde kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Daron Acemoğlu soydaşı olan Sevan Nişanyan tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Acemoğlu'nun kitabında kapitalizm üzerine yer alan ifadelerin baştan aşağıya yanlış olduğunu vurgulayan Nişanyan "Manyak bunlar ya! Kapitalizmi kapitalizm haline getiren puştların hukukla ne alakası var?'' diyerek Acemoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.
Daron Acemoğlu’na Sevan Nişanyan’dan eleştiri
Daron Acemoğlu'na Sevan Nişanyan'dan eleştiri
Irak’ın kuzeyinde neler oluyor?
Irak’ın kuzeyinde neler oluyor?
Başkan Erdoğan: İsrail topyekün bir savaş çıkarabilir
Başkan Erdoğan: İsrail topyekün bir savaş çıkarabilir
43 vatandaşımız gözlem altında
"43 vatandaşımız gözlem altında"
Katil İsrail belediye başkanını öldürdü
Katil İsrail belediye başkanını öldürdü
5,9’luk deprem hangi fay hattını etkiler?
5,9’luk deprem hangi fay hattını etkiler?
Başkan Erdoğan Barzani’yi kabul etti!
Başkan Erdoğan Barzani'yi kabul etti!
Başkan Erdoğan Neçirvan Barzani’yi kabul etti
Başkan Erdoğan Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Daha büyük bir depremin işaretçisi mi?
Daha büyük bir depremin işaretçisi mi?
İşte 4 kişinin kurtarıldığı bina!
İşte 4 kişinin kurtarıldığı bina!
Canlı yayında deprem anı!
Canlı yayında deprem anı!
Daha büyük depremi tetikler mi?
Daha büyük depremi tetikler mi?
Daha Fazla Video Göster