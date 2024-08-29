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Darbenin beyni Adil Öksüz'ü kaçırın talimatı Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi Mustafa Özcan'dan

Darbenin beyni Adil Öksüz'ü kaçırın talimatı Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi Mustafa Özcan'dan

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 29.08.2024 08:43
15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız’ın da arasında bulunduğu 3 FETÖ yöneticisinin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 8 yıllık firarının ardından yakalanan “Bahadır-Oğuz-Cahit” kod isimlerini kullanan Cihat Yıldız’ın "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen kurul üyelerinden "Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi" sözde "Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.
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