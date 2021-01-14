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Darbelere giden süreçlerde neler yaşandı?

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Giriş: 14.01.2021 12:49
Güncelleme:14.01.2021 13:05
1960'tan 2021'e darbeye nasıl zemin hazırlandı? Darbelere giden süreçlerde neler yaşandı? İlker Başbuğ'un darbeyi meşrulaştırma çabası ne anlama geliyor? Darbe heveslilerinin yeni planı mı? Detaylar özel dosya haberimizde...

1960'tan 2021'e darbeye nasıl zemin hazırlandı? Darbelere giden süreçlerde neler yaşandı? İlker Başbuğ'un darbeyi meşrulaştırma çabası ne anlama geliyor? Darbe heveslilerinin yeni planı mı? Detaylar özel dosya haberimizde...

Türkiye bu filmi görmüştü! İlker Başbuğ Can Ataklı ve Boğaziçi eylemleri... Yeni bir ayaklanma girişimi mi? TÜRKİYE BU FİLMİ GÖRMÜŞTÜ! İLKER BAŞBUĞ CAN ATAKLI VE BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ... YENİ BİR AYAKLANMA GİRİŞİMİ Mİ?
Geçmişten bugüne İlker Başbuğ gerçeği! GEÇMİŞTEN BUGÜNE İLKER BAŞBUĞ GERÇEĞİ!

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