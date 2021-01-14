1960'tan 2021'e darbeye nasıl zemin hazırlandı? Darbelere giden süreçlerde neler yaşandı? İlker Başbuğ'un darbeyi meşrulaştırma çabası ne anlama geliyor? Darbe heveslilerinin yeni planı mı? Detaylar özel dosya haberimizde...

1960'tan 2021'e darbeye nasıl zemin hazırlandı? Darbelere giden süreçlerde neler yaşandı? İlker Başbuğ'un darbeyi meşrulaştırma çabası ne anlama geliyor? Darbe heveslilerinin yeni planı mı? Detaylar özel dosya haberimizde...