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Darbe tarihinde ne mesaj verecekler? "Bin yıl sürecek" mesajının devamı mı?

A Haber
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Giriş: 15.02.2022 13:05
Güncelleme:15.02.2022 13:20
Geçtiğimiz günlerde gizli ortakları HDP’siz şekilde yuvarlak masada buluşan 6 muhalefet lideri Türkiye’yi uzun yıllar kaos ortamında tutan parlamenter sistemi açıklamak için vatandaşı tel tel terleten ve kara leke olarak tarihe geçen 28 Şubat tarihini seçti ve 5 saat süren toplantılarını bitirerek ayrıldılar. Peki 6'lı masanın 28 Şubat tarihini seçmesinin perde arkasında ne var? "28 Şubat bin yıl sürecek" tehdidinin yeni aktörleri kimler? Çankaya'daki 28 Şubat masasında kim, kimden ne istedi? HDP’siz toplantı strateji mi, yeni bir planın parçası mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Onur Erim, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı değerlendirdi.
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