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Darbe... Kalkışma... İhanet... Kara geceden demokrasi zaferine: 15 Temmuz! Şehit yakınları ve gaziler o geceyi anlattı | A Haber Özel Yayını

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 09:06
Güncelleme:15.07.2022 09:06
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. O karanlık gecede darbeci hainler 252 vatan evladını şehit etti. Şehit yakınları ve gaziler o geceyi 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, A Haber canlı yayınında anlattı.
Kara geceden demokrasi zaferine KARA GECEDEN DEMOKRASİ ZAFERİNE

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Kara geceden demokrasi zaferine
Kara geceden demokrasi zaferine
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