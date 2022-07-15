Darbe... Kalkışma... İhanet... Kara geceden demokrasi zaferine: 15 Temmuz! Şehit yakınları ve gaziler o geceyi anlattı | A Haber Özel Yayını

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. O karanlık gecede darbeci hainler 252 vatan evladını şehit etti. Şehit yakınları ve gaziler o geceyi 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, A Haber canlı yayınında anlattı.

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