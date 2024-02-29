Danimarka Başbakanı kesme tahtasıyla gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen sosyal medyada, yemek yaptığı ana dair bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta tek bir kesme tahtasında hem tavuğun hem de sebzelerin kesildiği görülüyor. Paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Takipçilerinin tepkisi üzerine başbakan tekrar bir paylaşım yaptı. "Bıçak da tahta da yıkandı" dedi ancak takipçileri ikna olmadı. Biz de mutfağın ustaları annelere mikrofon uzattık bakın onlar neler söyledi...

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