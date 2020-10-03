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Dağlık Karabağ operasyonunda 7. Gün! Ermenistan güçlerine ağır darbe vuruluyor

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Giriş: 03.10.2020 09:37
Güncelleme:03.10.2020 09:38
Ermenistan’ın 27 Eylül Pazar günü sivilleri hedef alan alçak saldırısından sonra Azerbaycan misliyle karşılık vererek karşı harekata başladı ve Dağlık Karabağ’ı geri almak için operasyonlarına başladı. Ermenistan ordusu zırhlı araçlarını geride bırakarak kaçarken bölgede bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı. Kerim Ulak, 25 bin Azerbaycan gencinin cephe hattına gitmek için orduya başvuru yaptığını bunların arasında dünya şampiyonu sporcu Musayev’in olduğunu da söyledi. Ermenistan güçlerine ağır darbe vurulurken cephede son durum ne? Azerbaycan güçleri hangi bölgelerde üstünlük sağladı? İşte son gelişmeler…
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