Dağlık Karabağ Operasyonu'nda 5. gün! Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor

Son dakika haberine göre Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan'ın karşılık vermesiyle birlikte çıkan çatışmalarda 5. güne girilirken cephe hattında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu rotasını sivillere çevirdi. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir tren istasyonunu bombalaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti. Öte yandan saldırılarda 16 sivili hayatını kaybetti, 55 sivil yaralandı. Haberin detaylarını A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini belirtti.

TREN İSTASYONUNU BOMBALADILAR

Azerbaycan ordusunun saldırıları sonrasında ağır kayıplar vererek cephe hattındaki önemli bölgelerden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya başladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir tren istasyonunu bombalaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

AZERBAYCAN ORDUSU GECE BOYUNCA OPERASYONLARINA DEVAM ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5'inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı. Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.