Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK tarafından İstanbul merkezli 50 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonunun görüntüleri de ortaya çıktı.