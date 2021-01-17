17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu!

Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2021 12:01
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK tarafından İstanbul merkezli 50 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonunun görüntüleri de ortaya çıktı.
Akaryakıt kaçakçılığında yeni görüntüler ortaya çıktı!
Akaryakıt kaçakçılığında yeni görüntüler ortaya çıktı!
Casus Özbilgin tutuklandı! Kiralık kasasından çıkan para...
Casus Özbilgin tutuklandı! Kiralık kasasından çıkan para...
Mansur Yavaş'tan skandal engel!
Mansur Yavaş'tan skandal "engel!"
Bakan Koca paylaştı: İşte aşının detayları
Bakan Koca paylaştı: İşte aşının detayları
İstanbul'da terör operasyonu kamerada
İstanbul'da terör operasyonu kamerada
Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği sürecek
Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği sürecek
80 senedir takoz muhalefetle mücadele ettik
"80 senedir takoz muhalefetle mücadele ettik"
Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk sıraya yükseldi
Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk sıraya yükseldi
Kılıçdaroğlu medyayı dizayn mı etmek istiyor?
Kılıçdaroğlu medyayı dizayn mı etmek istiyor?
Akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı!
Akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı!
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
CHP’nin 'çöp' siyaseti! A Haber gerçekleri deşifre etti
CHP’nin 'çöp' siyaseti! A Haber gerçekleri deşifre etti
Daha Fazla Video Göster