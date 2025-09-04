04 Eylül 2025, Perşembe

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti! Katil tutuklandı
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti! Katil tutuklandı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti! Katil tutuklandı

Giriş: 04.09.2025 18:33
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can Gül tutuklandı. Dün gerçekleştirilen cinayetin ardından kısa sürede yakalanan Gül, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Verdiği ifadesinde suçlamaları kabul eden Gül, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
